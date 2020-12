Automobile Club Perugia al lavoro per accessibilità ed inclusione. L’Autodromo di Magione ospita corsi di guida sicura e sportiva per persone con disabilità. L’impegno dell’Aci passa anche per i ‘servizi a domicilio’ e il disbrigo di pratiche automobilistiche

“L’accessibilità e l’inclusione nella mobilità sicura sono diritti che dobbiamo promuovere e garantire”.

Questo ribadisce Ruggero Campi, presidente dell’Automobile Club di Perugia, richiamando la ‘Giornata internazionale delle persone con disabilità’, da poco celebrata e istituita nel 1981 con lo scopo di sostenere l’inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita.

“Ogni giorno e non solo in una giornata così importante – ha commentato Campi – l’Ac Perugia ricorda come ognuno di noi può fare la differenza facendo in modo che, anche nella mobilità, nessuno venga mai lasciato fuori né indietro”.

“Nella vita come nello sport – ha aggiunto Giulio Valentini, vicepresidente di Ac Perugia e pilota con disabilità –, grazie anche all’Autodromo di Magione in prima fila, quale eccellenza regionale, con corsi di guida sportiva e sicura per soggetti con disabilità”.

I corsi, momentaneamente sospesi a causa della pandemia, sono rivolti a persone con disabilità fisica e in possesso di patente B di guida speciale. L’esperienza, con istruttori abilitati, prevede una parte teorica in cui vengono fornite informazioni molto importanti sulle tecniche di guida, la giusta traiettoria e soprattutto la corretta posizione di guida e una pratica in pista. Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito www.fisaps.it.

“L’Ac Perugia – prosegue Campi – sostiene e promuove i diritti di mobilità delle persone con disabilità sia attraverso campagne di sensibilizzazione al rispetto delle regole, sia fornendo i propri servizi istituzionali in modalità mirate a superare ogni impedimento”.

Ne sono un esempio i ‘servizi a domicilio’ riservati ai cittadini impossibilitati a recarsi presso gli sportelli degli uffici e delle delegazioni Aci che possono richiedere l’espletamento di pratiche automobilistiche presso la propria residenza o la struttura che li accoglie (ospedale, casa di cura, ecc.), senza spese aggiuntive.