Assessore De Rebotti: “Offriamo un supporto concreto a giovani, donne e categorie svantaggiate”

La Giunta Regionale dell’Umbria, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Francesco De Rebotti, ha approvato l’avvio dell’intervento “Myself Plus 2026”, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, dedicato al sostegno dell’autoimpiego, del lavoro autonomo e della creazione di nuove imprese. L’iniziativa, che si inserisce nel quadro delle politiche regionali per il sostegno allo sviluppo e all’occupazione, rappresenta un importante strumento per favorire la nascita e il consolidamento di micro e piccole imprese sul territorio.

Con l’approvazione di questo nuovo avviso

– afferma l’assessore De Rebotti –

confermiamo il nostro impegno nel promuovere l’imprenditorialità e il lavoro autonomo, offrendo un supporto concreto a giovani, donne e categorie svantaggiate. L’obiettivo è quello di incentivare la creazione di nuove imprese, favorendo la crescita economica e la vitalità sociale del nostro territorio

Il nuovo avviso “Myself Plus 2026” prevede una dotazione finanziaria di 1 milione e 500 mila euro, coperta dai fondi di rotazione previsti dalla normativa regionale e dal fondo microcredito, istituito dalla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4. Le risorse saranno assegnate nel rispetto di specifiche riserve: il 25% sarà destinato ai giovani sotto i 35 anni, mentre il 40% sarà riservato alle donne, in linea con le disposizioni della normativa regionale.

Le agevolazioni previste includono:

• Un finanziamento sotto forma di anticipazione a tasso zero, pari al 75% della spesa complessiva del progetto imprenditoriale, con importi compresi tra 10.000 e 66.666,67 euro (al netto di IVA)

• Un contributo a fondo perduto fino al 20% della spesa complessiva ammissibile (al netto di IVA), erogabile a rendicontazione dell’intera spesa ammessa

La spesa complessiva di ciascun progetto imprenditoriale dovrà essere destinata per almeno il 60% a investimenti e per un massimo del 40% a spese correnti. Tra queste ultime, saranno ammesse anche le spese per l’avvio d’impresa, come la redazione del business plan (fino a un massimo di 1.500 euro) e le spese per la formazione professionale o consulenze specialistiche (fino a un massimo di 3.000 euro).

Sviluppumbria Spa avrà il compito di redigere e pubblicare l’avviso, gestire le procedure operative, selezionare i beneficiari, erogare le agevolazioni e fornire supporto alle neo-imprese e ai potenziali imprenditori, sarà responsabile del monitoraggio e del tutoraggio delle imprese beneficiarie.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale della regione e quello di Sviluppumbria.