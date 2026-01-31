Auto fuori strada a Norcia, ferito trasportato in elisoccorso

Alle ore 4:30 di oggi i Vigili del fuoco del distaccamento di Norcia sono intervenuti a Norcia, in via Circonvallazione, per un incidente stradale. Un’autovettura è uscita dalla carreggiata, ribaltandosi per circa sette metri.

La squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto a estrarre il ferito, rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. La persona, cosciente ma con diversi traumi, è stata affidata alle cure del personale del 118 di Norcia. Successivamente è stato attivato l’elisoccorso Nibbio di Foligno per il trasporto d’urgenza.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il SASU (Soccorso Alpino e Speleologico Umbria). I Vigili del fuoco hanno inoltre garantito l’assistenza alle operazioni di decollo dell’elicottero e la successiva messa in sicurezza dell’area.