Auguri a Dina Valmonti che compie 100 anni

Giornata di festa per la comunità perugina domenica 11 maggio in occasione dei festeggiamenti per i 100 anni di Dina Valmonti.

Un traguardo che Dina ha festeggiamo circondata dall’affetto di tanti parenti ed amici con la partecipazione della sindaca Vittoria Ferdinandi.

La sindaca, in particolare, ha portato a Dina il saluto dell’Amministrazione e della città tutta, sottolineando come quello della sig,ra Valmonti sia un fulgido esempio di dedizione verso la famiglia e la comunità.

La storia di Dina è quella di una donna straordinaria che ha attraversato il novecento con forza, coraggio e dedizione.

Nata a Corciano il 2 maggio 1925 da una famiglia di contadini, Dina sposa Aldo Mariucci. Dalla loro unione nascono due figlie: Franca, nel 1948 e Ornella, nel 1950.

Nei primi anni della loro vita insieme, Dina e Aldo lavorano come contadini nelle campagne di Corciano. Poi, nel 1952, decidono di trasferirsi a Perugia dove sono conosciuti ed apprezzati per dedizione e cura che prestano nei rispettivi lavori.

Negli anni settanta si trasferiscono a Monte Malbe, dove Dina può finalmente coltivare la passione per l’agricoltura e l’allevamento di animali.

Nel 1975, la vita le regala una delle sue gioie più grandi: la nascita del suo primo nipote, Michele, che lei ama definire “la luce dei suoi occhi”.

Dina è stata una lavoratrice instancabile, una moglie amorevole e, soprattutto, una madre eccezionale. Ha cresciuto le sue figlie con amore e coraggio, affrontando anche le sfide più dure, come quella di crescere una bambina con disabilità in un’epoca in cui la società non era ancora pronta a comprenderne e sostenerne i bisogni. Eppure, Dina non si è mai tirata indietro, dimostrando ogni giorno una forza d’animo davvero ammirevole.