Atto di vandalismo contro la sede della Lega Perugia

La sede della Lega di Perugia, in via Fonti Coperte, è stata nuovamente presa di mira da vandali che nelle scorse ore hanno imbrattato le vetrate con vernice rossa e nera. Non si tratta di un episodio isolato

spiegano in una nota il Segretario della Lega Umbria, On. Riccardo Augusto Marchetti, e il Commissario della Lega Umbria Perugia, Lorenzo Mattioni –

ma dell’ennesimo atto intimidatorio: negli ultimi mesi sono stati scarabocchiati i manifesti e versata colla nelle serrature, con l’obiettivo di impedire l’accesso ai locali. Come sempre, anche questa volta, ci rivolgeremo alle Forze dell’Ordine per denunciare l’accaduto, auspicando che il loro prezioso lavoro possa portare all’individuazione dei responsabili. Questi non sono atti di protesta, ma gesti vigliacchi e intimidatori che nulla hanno a che vedere con il confronto democratico: colpire la sede di un movimento politico significa tentare di attaccare la libertà di partecipazione e di espressione. Chi pensa di fermarci con la violenza o con il vandalismo si sbaglia di grosso. Non ci lasceremo intimidire: questi episodi non fanno altro che rafforzare la nostra convinzione di essere sulla strada giusta. Andremo avanti senza paura, con ancora più orgoglio, passione e determinazione, continuando a lavorare ogni giorno per proteggere il futuro di Perugia e dell’Umbria. La Lega non arretra di un millimetro davanti a chi tenta di imporre il silenzio con l’odio