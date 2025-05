Attività antidroga a Foligno: arrestato un 55enne

Già noto alle Forze di Polizia

Ieri pomeriggio, all’esito di un mirato servizio di polizia giudiziaria, il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Foligno hanno arrestato un 55enne – già noto per i suoi precedenti di polizia – contestandogli il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività è stata realizzata in un’area periferica della città ed ha avuto impulso da preliminari servizi di osservazione, grazie ai quali gli Agenti avevano percepito come il soggetto – benché sottoposto agli arresti domiciliari per un pregresso episodio di estorsione – avesse imbastito un’illecita attività di spaccio, ricevendo in casa i propri clienti.

Pertanto, ieri pomeriggio, alcuni Agenti del Commissariato si sono nuovamente appostati, assistendo, in breve tempo, alla cessione di una dose di eroina in favore di una persona che subito è stata bloccata e perquisita dai poliziotti, con annesso recupero della droga appena acquistata.

A quel punto, gli Agenti non hanno esitato ad entrare in casa del 55enne, sottoponendolo ad accurata perquisizione personale e domiciliare.

L’attività ha avuto esito positivo, poiché l’uomo è stato trovato complessivamente in possesso di oltre 15 grammi di eroina, nonché di un grammo di ketamina e di un frammento di hashish dal peso di poco superiore al grammo.

Il 55enne è stato quindi arrestato in flagranza per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato immediatamente associato al carcere di Spoleto, in attesa dell’udienza di convalida.

L’indagato deve presumersi innocente sino alla sentenza di condanna definitiva.