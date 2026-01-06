Attivato il Piano Neve 2026 a Perugia per le condizioni meteo avverse

Il Comune di Perugia informa la cittadinanza e gli organi di informazione che, a seguito delle condizioni meteorologiche avverse previste e in atto, è stato attivato il Piano Neve 2026, approvato con decreto sindacale n. 529 del 19 dicembre 2025.

Il Piano prevede una serie di misure coordinate volte a garantire la sicurezza della circolazione stradale, la continuità dei servizi essenziali e la riduzione dei disagi per la popolazione, attraverso il coinvolgimento della Protezione Civile comunale, della Polizia Locale, del Cantiere comunale e dei soggetti convenzionati.

Già dalle prime ore dall’attivazione del dispositivo, gli operai del Cantiere comunale e la Polizia locale sono al lavoro sul territorio per la chiusura delle strade più critiche, la posa della segnaletica, lo spargimento del sale e gli interventi di prevenzione del ghiaccio.

In questa fase la Polizia Locale ha già disposto la chiusura al transito veicolare delle seguenti strade, considerate particolarmente critiche in caso di neve e ghiaccio tra cui Via Alessi e Via Bartolo (da piazza Danti).

Anche Gesenu è prontamente attivata con i mezzi per la pulizia delle strade e con i mezzi spargisale.

L’Amministrazione comunale ringrazia il personale del Cantiere comunale, la Polizia Locale e tutti gli operatori coinvolti per l’impegno e la professionalità dimostrati in una situazione che richiede prontezza e lavoro continuo.

Si invita la cittadinanza alla massima prudenza negli spostamenti, a limitare l’uso dei veicoli privati se non strettamente necessario e a rispettare le ordinanze e la segnaletica stradale. Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi attraverso i canali istituzionali del Comune di Perugia.