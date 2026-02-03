Attenzione a false comunicazioni Cup

Il Cup non invia sms per chiedere di essere richiamato
Anci Umbria e PuntoZero informano che negli ultimi giorni si stanno moltiplicando in tutta l’Umbria tentativi di truffa tramite sms che utilizzano impropriamente il nome del Cup – Centro Unico di Prenotazione, inducendo i cittadini a richiamare numeri a pagamento o a fornire dati personali con il pretesto di “comunicazioni urgenti”.
Si tratta di una truffa. Il Cup non invia sms per chiedere di essere richiamato e non richiede mai dati personali tramite messaggi. Non si deve, quindi, chiamare il numero indicato, né rispondere al messaggio, né dare dati personali. E’ invece opportuno cancellare il messaggio. In caso di dubbi, si possono prima controllare i canali ufficiali: 800636363 (da fisso), 0755402963 (da cellulare), sportello Cup, sito web cup.regione.umbria.it, App UmbriaFacile (umbriafacile.it).