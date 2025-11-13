Ater Umbria, il presidente Santi chiarisce le modalità di assegnazione degli alloggi

“ Rigettiamo qualunque addebito nei confronti dell’Ente rispetto a presunte opacità riguardo alla gestione delle modalità di assegnazione e mobilità”

13 novembre 2025 – In merito a quanto pubblicato dai media in questi giorni, rispetto ai criteri di assegnazione e mobilità degli alloggi Ers, il presidente di Ater Umbria, Federico Santi chiarisce le modalità: “Vorrei sottolineare che Ater è sensibile alle sollecitazioni dei comuni su casi molto delicati che riguardano le grandi difficoltà che devono affrontare le persone in carne ed ossa, sarebbe assurdo e contrario alla funzione sociale dell’Ente se non fosse così. Questa disponibilità riguarda esclusivamente la fornitura di abitazioni adatte alle esigenze che ci vengono rappresentate dai Comuni, in nessun modo si tratta di condivisione delle forme con le quali vengono realizzate le assegnazioni e le mobilità, funzioni che esulano completamente dai nostri compiti. Rigettiamo, quindi, qualunque addebito nei confronti dell’Ente rispetto a presunte opacità riguardo alla gestione di queste operazioni”.