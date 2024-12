AST Terni: “La sinistra gioca con un dossier serio”

“che è al centro dell’attenzione del Governo”, così sottosegretario al Ministero dell’Interno e coordinatore regionale di FdI Umbria, Emanuele Prisco

“A sinistra si gioca allo scambio di personalità: la Presidente Ascani – vice Presidente della Camera – fa le veci della Presidente Proietti, Presidente della Regione. La delicatezza del dossier Ast richiede attenzione e serietà. Il futuro dell’acciaieria AST di Terni e la relativa firma dell’Accordo di programma sono temi che sono stati già al centro del primo confronto tra il Ministro Urso e la Presidente Proietti, lo scorso 6 dicembre. In quell’occasione, il Ministro e la governatrice decisero di aspettare proprio la formazione della Giunta e quindi anche la nomina dell’Assessore competente – avvenuta solo questa mattina – per convocare una riunione preliminare su Ast. Forse il Pd pensa di governare la Proietti e parlare al suo posto, dimenticando che le istituzioni vanno invece rispettate da tutti? In ogni caso, mentre la Presidente Ascani perde tempo in chiacchiere, il Governo va avanti lavorando al rilancio della siderurgia nazionale, Ast compresa”.

Lo dichiara il sottosegretario al Ministero dell’Interno e coordinatore regionale di FdI Umbria, Emanuele Prisco.