Assisi, torna “Sacræ Passionis Concentus” con la Cappella Musicale di San Francesco

ASSISI – Torna anche quest’anno per la sua quattordicesima edizione Sacræ Passionis Concentus, elevazioni spirituali in musica per il tempo di Quaresima dalla Basilica Inferiore di San Francesco. Il tema ispiratore di questa edizione, anno in cui ricorre l’ottavo centenario del Cantico delle Creature di San Francesco, sarà l’affermazione: “Ka la morte secunda no ‘l farrà male”, tratta appunto dalla strofa del Cantico: “Beati quilli ke se trovarà ne le tue sanctissime voluntati, ka la morte secunda no ‘l farrà male”. Francesco ci ricorda che nessun uomo può sfuggire alla morte corporale, ma colui che sarà trovato in grazia di Dio, la seconda morte, quella dell’anima, non gli farà alcun male perché vivrà in eterno.

Tre appuntamenti di musica e preghiera, in diretta dalla chiesa inferiore della Basilica di Assisi e in diretta streaming dal canale YouTube della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi – https://www.youtube.com/@CappellaMusicaleSanFrancesco – che organizza l’appuntamento. La ‘rassegna’ parte sabato 29 marzo alle ore 18 con la Cappella Musicale della Cattedrale di San Rufino di Assisi, diretta da Lucio Sambuco, e continuerà sabato 5 aprile alle ore 18 con i Madrigalisti di Perugia diretti da Mauro Presazzi; terzo e ultimo appuntamento sabato 12 aprile sempre alle 18 con “Le Choeur de Sartène” dalla Corsica, diretti da Jean-Paul Poletti. A conclusione dell’elevazione spirituale verranno celebrati i Primi Vespri della Domenica. L’ingresso è libero.

Per rimanere sempre aggiornati sulle attività della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco è possibile consultare il sito www.corosanfrancescoassisi.org o seguire i social su Facebook – https://www.facebook.com/cappellaMusicaleAssisi – Instagram – https://www.instagram.com/assisi_cappellamusicale/ – e TikTok – https://www.tiktok.com/@cappellamus.sfrancesco/