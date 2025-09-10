Assisi, morto un uomo schiacciato da una pianta

L’episodio in località Ponte Marchetto

Ieri i Vigili del Fuoco di Assisi sono intervenuti per un soccorso a persona in zona boschiva, in località Ponte Marchetto, nel comune di Assisi.

Un uomo, che stava effettuando lavori di disboscamento, è rimasto schiacciato dalla caduta di una pianta.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a estrarlo da sotto l’albero e a consegnarlo al personale sanitario del 118 giunto sul posto con l’elisoccorso.

Purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti sul luogo anche il personale SASU e i Carabinieri per gli accertamenti di competenza.