Assisi, lite violenta in un’abitazione, arrestato 39enne

L’uomo era già noto alle Forze di polizia

Il personale della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, è intervenuto presso un’abitazione in località Torchiagina dove era stata segnalata un’aggressione. Al termine dell’intervento, gli agenti hanno tratto in arresto un cittadino italiano – classe 1987, gravato da numerosi precedenti di polizia – per il reato di lesioni personali aggravate.

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi, intervenuti sul posto, hanno preso contatti con la richiedente, la quale ha riferito che, nel tentativo di sedare una lite tra due suoi conoscenti, era stata aggredita da uno di questi. Nello specifico, la donna ha dichiarato che il 39enne, dopo aver tentato di colpirla con un coltello, l’aveva allontanata con violenza facendole sbattere la testa. Nell’occorso, solo l’intervento dell’altra persona le aveva permesso di allontanarsi dall’abitazione e mettersi in salvo.

In seguito, gli operatori sono entrati all’interno dell’abitazione dove hanno sorpreso i due uomini mentre erano ancora intenti a discutere animatamente. A quel punto, dopo aver notato che il 39enne aveva ancora nella sua disponibilità il coltello da cucina e che manifestava un comportamento aggressivo, gli agenti sono riusciti a riportarlo alla calma e a recuperare l’oggetto, poi sottoposto a sequestro.

Dagli accertamenti effettuati nell’immediatezza, è emerso che i due uomini, per motivi ancora da chiarire, avevano dato avvio ad una lite, poi degenerata.

La donna, in seguito alle ferite riportate, si è recata presso il Pronto Soccorso, dove le sono state riscontrate lesioni personali giudicate guaribili in sei giorni.

Accertata la gravità dei fatti e la pericolosità del soggetto, gli operatori hanno proceduto al suo arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, lo hanno trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida.