Assisi, lavori in via Eremo delle Carceri



Provincia e Comune insieme per la messa in sicurezza della strada e la realizzazione di 100 nuovi posti auto per residenti e pendolari

Lavori in corso in via Eremo delle Carceri, ad Assisi, per la riqualificazione e la messa in sicurezza della strada provinciale che collega il centro storico al sito francescano, nella parte alta della città. L’intervento, attivato dalla Provincia di Perugia, su richiesta del Comune di Assisi, porterà anche alla realizzazione di nuovi e appositi spazi per la sosta, per un totale di circa 100 posti auto regolamentati dal codice della strada. Il tratto interessato è di circa 700 metri e si trova lungo la SP251 – 1 di San Benedetto, in prossimità del centro cittadino. L’intervento consiste nella posa in opera di un’adeguata condotta per smaltimento di acque meteoriche da piattaforma e nella realizzazione di una cunetta cementata carrabile, che potrà essere utilizzata come parcheggio. In tal modo viene anche implementata la sicurezza stradale, rispetto all’attuale manufatto in cemento.

Il vicesindaco con delega ai parcheggi, Veronica Cavallucci, il primo settembre ha effettuato un sopralluogo insieme a tenici della Provincia di Perugia e della Polizia locale per fare il punto della situazione e monitorare i lavori, iniziati proprio in questi giorni e pronti a terminare entro il mese di settembre.

“L’intervento procederà a stralci – sottolineano in una nota il sindaco Valter Stoppini e il vicesindaco Cavallucci – e ciò consentirà di consegnare gradualmente i tratti conclusi alla fruizione della cittadinanza. Saranno circa cento i posti auto disponibili e verranno destinati alla sosta di residenti e pendolari, aumentando e disciplinando così le possibilità di posteggio in prossimità del centro storico nella parte alta della città, considerando anche il recente incendio del parcheggio Matteotti. Ringraziamo la Provincia di Perugia – Servizio Gestione Viabilità che, in maniera tempestiva, ha dato una risposta concreta alle esigenze espresse dal Comune di Assisi legate alla sicurezza della strada e alla necessità di più aree di sosta in quella zona”.

Il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, evidenzia che “l’operazione rientra nell’ottica della sinergia tra enti e consente di dare una risposta importante non solo alla città di Assisi ma all’intero territorio, con la messa in sicurezza di una strada e la disponibilità di nuove aree di sosta in un periodo di particolare afflusso turistico, con grandi eventi come il Giubileo”.