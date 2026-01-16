Assisi, incontro tra amministrazione comunale e comitato dei cittadini

Confronto su ZTL, sicurezza e viabilità

Nel pomeriggio di ieri il sindaco di Assisi Valter Stoppini e l’assessore al bilancio Donatella Casciarri, insieme alla Giunta Comunale, hanno incontrato il Comitato del Centro Storico di Assisi per un primo confronto sulle principali criticità segnalate dai residenti.

Al centro dell’incontro i temi della gestione della ZTL, della viabilità e della sicurezza, con particolare attenzione alla zona di Piazza Vescovado, interessata da un intenso afflusso di visitatori legato agli eventi dedicati a San Carlo Acutis.

“È stato un incontro costruttivo che conferma l’importanza del confronto con chi vive quotidianamente il centro storico. Come Amministrazione abbiamo l’obiettivo di garantire ordine, sicurezza e qualità degli spazi urbani, soprattutto nei periodi di maggiore presenza turistica. Stiamo già lavorando per migliorare l’organizzazione dei flussi, la segnaletica e l’arredo urbano, a partire da Piazza Vescovado”, dichiara il sindaco Valter Stoppini.

Il Comitato ha dimostrato particolare interesse per il tema della ZTL e i presenti, tutti residenti del centro storico, hanno espresso la loro opinione a favore, riconoscendone il ruolo fondamentale nella tutela della vivibilità. Durante il confronto sono state esaminate alcune proposte avanzate dal Comitato, tra cui il miglioramento della segnaletica per pedoni e veicoli e una riorganizzazione delle fermate di taxi e NCC per ridurre la congestione davanti alla chiesa di Santa Maria Maggiore.

“Il contributo del Comitato è stato proficuo e concreto – ha affermato l’assessore Donatella Casciarri –, alcune indicazioni sono già oggetto di valutazione da parte degli uffici comunali, in particolare per quanto riguarda la gestione della viabilità nei momenti di maggiore afflusso e il controllo degli accessi al centro storico. L’Amministrazione è disponibile a recepire le proposte compatibili con il quadro normativo e organizzativo”.

Come confermato dall’Amministrazione il confronto proseguirà all’interno del tavolo tecnico “Vivere il Centro”, di prossima attivazione, al quale il Comitato parteciperà attivamente.

“Il nostro centro storico è patrimonio dell’umanità ma anche luogo di vita quotidiana – ha concluso il Sindaco – . Solo attraverso un dialogo costante con i residenti possiamo individuare e costruire soluzioni più giuste e durature”.