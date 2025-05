Assisi in fiore, via a concorsi infiorate e balconi fioriti 2025

Domande entro il 16 giugno, giuria di esperti valuterà le opere

Torna il concorso “Assisi in fiore 2025”, per rendere la città serafica ancora più bella, con l’allestimento di fiori su balconi, vie, vicoli e angoli del centro storico e tappeti floreali a tema religioso, in occasione della festa del Corpus Domini. I bandi – promossi dall’Ufficio Turismo del Comune e pubblicati sul sito istituzionale dell’ente e su Visit Assisi, portale ufficiale d’informazione turistica della città – prevedono due temi: Infiorate e Balconi fioriti. Sono rivolti a singoli cittadini, associazioni o enti interessati ad aderire l’iniziativa, che ha lo scopo di rendere più accogliente la città, attraverso composizioni naturali di piante e fiori colorati. Per partecipare, va fatta domanda entro e non oltre le ore 13.00 del 16 giugno 2025, compilando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Turismo di Assisi (sede IAT) e sul sito internet del Comune. Per informazioni: turismo@comune.assisi.pg.it; 075 8138680 / 682.

Il concorso “Infiorate” è legato alla festività del Corpus Domini (22 giugno 2025) e riguarda la creazione sulle strade di Assisi di quadri e tappeti di fiori a tema eucaristico, religioso, decorativo. Le infiorate devono essere realizzate esclusivamente con fiori naturali freschi, secchi, essiccati e anche macinati non colorati artificialmente, erbe e specie arbustive che non siano legno. Alla valutazione delle opere provvederà una commissione di esperti.

Il concorso “Balconi fioriti” consiste invece nell’abbellimento, per tutta la stagione estiva, di finestre, balconi e terrazzi con composizioni di fiori e piante naturali, di vario genere. I partecipanti dovranno garantire il mantenimento dell’allestimento fino al mese di settembre. Verranno premiate quelle con la migliore varietà e combinazione cromatica di fiori e piante, con l’inserimento più armonioso nel contesto urbano. Sarà valutata anche la qualità dei vasi utilizzati, privilegiando quelli in materiali naturali come la terracotta. Un premio speciale andrà a chi riuscirà a compiere una notevole opera di rivitalizzazione di finestre o balconi, rispetto allo stato precedente. Anche in questo caso, sarà un’apposita commissione a valutare le opere.

I vincitori saranno premiati in una cerimonia pubblica, che prevede riconoscimenti per tutti i partecipanti.