Assisi, in 2mila per la discesa della Befana dalla torre del popolo

Grande evento a chiusura delle festività natalizie con l’attrice Liliana Fiorelli

Oltre 2mila persone, ieri pomeriggio ad Assisi, per assistere alla discesa della Befana dalla Torre del Popolo, in Piazza del Comune, fra suggestive illuminazioni scenografiche. Un volo di circa 50 metri, dal punto più alto di uno dei monumenti simbolo della città, fino a toccare terra per essere abbracciata da oltre 500 bambini, ad ognuno dei quali è stata donata una calza piena di dolciumi e gadget legati alla promozione del territorio.

L’iniziativa – promossa dal Comune, insieme alla Pro Loco di Assisi – ha attirato l’attenzione di turisti da tutta Italia, come grande evento a chiusura delle festività natalizie. L’attrice Liliana Fiorelli – nota al pubblico per ruoli importanti in film di registi come Sergio Castellitto, Paolo Virzì, Massimiliano Bruno e Luca Ribuoli, nonché come interprete e autrice in programmi televisivi come “Mai dire Talk” con la Gialappa’s Band e “Quelli che il calcio” – ha intrattenuto grandi e piccoli raccontando storie e aneddoti sulla Befana, descrivendone anche l’emozionante discesa, avvenuta grazie alla collaborazione del Gruppo speleologico CAI di Foligno. Sul palco anche la giovane cantante assisana Elisa Benvenuto, che ha eseguito dal vivo alcuni brani.

“La Befana in Piazza – ha sottolineato il vice sindaco di Assisi Valter Stoppini, intervenendo all’iniziativa – chiude il ricco programma di eventi del Natale ad Assisi che, in un mese, ha proposto oltre 200 iniziative, attirando migliaia di turisti e visitatori da tutto il mondo. La nostra città si conferma un punto di riferimento in Umbria per la grande capacità di offrire eventi culturali e aggregativi di qualità, adatti a un pubblico trasversale, in sinergia con il tessuto associativo del territorio, creando sviluppo e coesione sociale. Ringrazio gli uffici comunali e quanti hanno contribuito alla riuscita del cartellone natalizio”.