Assisi cuore di pace: firmato il patto di amicizia tra Betlemme e Pessano con Bornago

I sindaci Maher Nicola Canawati e Alberto Villa hanno suggellato l ’ amicizia tra le loro città, accolti dal sindaco Valter Stoppini e dal consigliere Adil Zaoin. Un ’ occasione concreta per ribadire i valori di fraternità, sport e solidarietà internazionale.

Nel pomeriggio di ieri il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, insieme al consigliere comunale Adil Zaoin, ha accolto il sindaco di Pessano con Bornago, Alberto Villa, e il sindaco di Betlemme, Maher Nicola Canawati, per la firma di un importante patto di amicizia tra i due comuni. I sindaci si sono mostrati particolarmente emozionati e soddisfatti di consolidare questo legame in una città come Assisi, città gemellata con Betlemme e, da sempre, simbolo di pace, dialogo e fraternità. L’incontro ha rappresentato un’occasione per rafforzare i rapporti di collaborazione, con particolare attenzione a progetti culturali, sportivi e sociali, e per condividere esperienze di solidarietà tra le comunità. Durante la giornata, i tre sindaci hanno incontrato Francesco Fiorelli, presidente regionale dell’UNPLI e presidente della Pro Loco di Assisi, che ha consegnato loro la tessera Unpli commemorativa dedicata all’Ottavo Centenario Francescano, oltre a quella della pro loco della città. Hanno poi salutato gli iscritti all’Università della Terza Età di Assisi, scambiando parole di amicizia e vicinanza con i cittadini presenti.

A seguire l’incontro con Gianfranco Costa, fondatore del Centro Internazionale per la Pace tra i Popoli di Assisi, che ha condiviso con loro i momenti più significativi delle attività di solidarietà del Centro e i progetti in cantiere.

La giornata è proseguita con una visita alla Cattedrale di San Rufino, dove i sindaci si sono fermati davanti all’antico altare sul quale San Francesco celebrava l’eucarestia, testimone di valori che attraversano secoli e che oggi ispirano il dialogo e la cooperazione internazionale.

L’incontro si è concluso con una conviviale organizzata da Lions Club, alla quale hanno partecipato anche la vicesindaca Veronica Cavallucci, la Giunta Comunale e il presidente della Provincia Massimiliano Presciutti.

Assisi conferma così il suo ruolo di città promotrice di amicizia e collaborazione tra comunità italiane e internazionali, rafforzando legami culturali, sociali e sportivi e riaffermando il valore della pace e della fraternità.