Assisi: ascensori Porta Nuova, presentazione progetto

Un evento promosso dal Comune di Assisi

Si terrà il 15 dicembre 2025, alle ore 18.00, a Palazzo Bonacquisti, in piazza del Comune ad Assisi, un incontro pubblico per presentare il progetto dei nuovi ascensori previsti nell’area del parcheggio di Porta Nuova. L’evento è promosso dal Comune di Assisi, con l’obiettivo di illustrare ai cittadini le caratteristiche dell’innovativo impianto di risalita verso il centro storico, che sarà realizzato in sostituzione della scala mobile ormai obsoleta e chiusa nel luglio scorso per motivi di sicurezza.



All’iniziativa porterà i saluti istituzionali il sindaco di Assisi, Valter Stoppini. Seguiranno gli interventi di Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, Matteo Castigliego, dirigente dell’area Lavori Pubblici del Comune di Assisi, Tito Berti Nulli di Sintagma Srl e Francesca Valentini, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Umbria. Concluderà Francesca Corazzi, assessore ai Lavori Pubblici di Assisi.