Assisi, arrestato 23enne per spaccio di droga

Si tratta di un cittadino italiano di origini marocchine

Nell’ambito dell’intensificazione degli specifici servizi finalizzati alla repressione dei reati legati agli stupefacenti disposti sul territorio della città serafica, gli agenti della Polizia di Stato di Assisi hanno tratto in arresto un cittadino italiano di origini marocchine, classe 2002, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, il soggetto in questione è stato osservato dagli investigatori nell’atto di una cessione di sostanza stupefacente. Successivamente, in esito a perquisizione personale e locale, gli operatori hanno rinvenuto un bilancino di precisione con ancora evidenti tracce di sostanza stupefacente, circa 14 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e denaro contante per circa 900 euro.

Su disposizione del PM di turno, l’uomo è stato collocato presso il proprio domicilio a disposizione dell’A.G., in attesa del per direttissima.