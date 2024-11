Assisi, al via i lavori per il Palazzetto dello Sport

Assisi, la riqualificazione dell’impianto pressostatico situato nei pressi dello stadio Migaghelli si tradurrà in un moderno Palazzetto dello Sport

Un progetto ambizioso e sostenibile prende forma ad Assisi: la riqualificazione dell’impianto pressostatico situato nei pressi dello stadio Migaghelli si tradurrà in un moderno Palazzetto dello Sport, pronto a diventare un punto di riferimento per lo sport e per gli eventi della comunità. Con un investimento complessivo di 1.400.000 euro, suddiviso in due fasi, l’intervento mira a restituire ai cittadini un’infrastruttura all’avanguardia, progettata per ridurre l’impatto ambientale e offrire un’ampia gamma di opportunità sportive e ricreative.

La prima fase dei lavori, per un valore di 800.000 euro, è già stata avviata e prevede la rimozione della vecchia struttura pressostatica abbandonata e la realizzazione di un’infrastruttura innovativa in legno e pannelli sandwich, una soluzione ingegneristica che garantisce resistenza e sostenibilità grazie alla capacità di ridurre i consumi energetici.

Il pannello sandwich, cuore della nuova struttura, combina materiali leggeri e resistenti per assicurare staticità e performance ottimali, confermando l’impegno del progetto verso soluzioni tecnologiche avanzate. La seconda fase, con un investimento di 600.000 euro, prenderà il via nel 2025 e consentirà di completare i lavori entro l’anno.

“Questa nuova struttura – afferma l’assessore allo sport ed ai lavori pubblici Veronica Cavallucci – risolverà finalmente l’annoso problema di carenza di impianti sportivi e permetterà alle tante società sportive del nostro territorio di crescere, non solo in termini numerici ma anche dal punto di vista agonistico. Con una superficie complessiva di 1.500 mq e una capienza di 240 posti a sedere, il Palazzetto dello Sport sarà in grado di ospitare tante discipline sportive – diventando luogo ideale non solo per gli allenamenti ma anche per le competizioni – ma anche eventi ed iniziative di carattere culturale”.

L’obiettivo è chiaro: creare uno spazio che non solo favorisca l’attività fisica e il benessere, ma che diventi un simbolo di aggregazione e identità per la comunità di Assisi. L’amministrazione conferma il proprio impegno per promuovere l’innovazione, il rispetto ambientale e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Con il Palazzetto dello Sport, Assisi si prepara a scrivere una nuova pagina per il mondo dello sport e della socialità, consolidando il suo ruolo di città a misura di cittadino.