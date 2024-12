Assisi, a Capodanno vietati fuochi, petardi e droni in centro storico

Divieto di ‘botti’ in prossimità di luoghi sensibili

In occasione dei festeggiamenti per il Capodanno, che si terranno la sera del 31 dicembre 2024 in piazza del Comune, dove è previsto un alto flusso di pubblico per lo spettacolo musicale del gruppo Panic Funk e dj set, si rendono necessari alcuni provvedimenti per garantire sicurezza e ordine pubblico, disposti con apposita ordinanza sindacale.

Limitatamente al centro storico, è stato innanzitutto stabilito il divieto assoluto di uso di fuochi artificiali, mortaretti, petardi, razzi e materiali similari, nonché di introdurre o detenere oggetti o attrezzature contundenti o considerati pericolosi, come ad esempio spray urticanti, droni e giocattoli a controllo remoto, dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2024 alle 8.00 del primo gennaio 2025. Tale provvedimento è stato adottato per tutelare l’incolumità delle persone, nonché per evitare situazioni di panico e confusione, disagio agli animali domestici e il rischio di danni a luoghi storicamente importanti.

Nell’ordinanza si invitano, inoltre, tutti i cittadini del territorio comunale ad un uso responsabile dei prodotti pirotecnici, adottando tutte le cautele e gli accorgimenti indispensabili a prevenire rischi per la propria e altrui incolumità, nonché ad evitare l’uso dei “botti” in luoghi di aggregazione o comunque affollati e in prossimità di luoghi di cura e culto o comunque nelle vicinanze di edifici e aree a valenza storica, archeologica, architettonica, naturalistica o ambientale.