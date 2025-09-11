Assisi, 38enne denunciato dopo aggressioni e molestie in un bar



La Polizia di Stato interviene in un esercizio pubblico: l’uomo ha minacciato titolare e clienti e palpeggiato la barista

Qualche giorno fa, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, il personale della Polizia di Stato di Assisi è intervenuto presso un esercizio pubblico dove era stata segnalata la presenza di un uomo molesto e aggressivo di 38 anni che è stato poi denunciato per i reati di violenza sessuale, diffamazione e minaccia aggravata.

Nello specifico, a tarda notte, il 38enne è entrato in un esercizio pubblico vicino alla sua abitazione e, in stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcolici, ha iniziato ad importunare la barista, dapprima con commenti offensivi e irriverenti e poi chiedendole, con toni aggressivi, di dargli attenzioni.

Nonostante i tentativi del titolare di allontanare l’uomo, quest’ultimo ha proseguito con la propria condotta molesta e aggressiva, avventandosi contro la donna che, nell’occorso, è stata strattonata, insultata e palpeggiata nelle parti intime.

Successivamente, in uno scatto di ira, ha minacciato e tentato di aggredire il titolare e altri avventori prima con una bottiglia di vetro e poi con uno sgabello di ferro.

È stato grazie anche all’aiuto di alcuni clienti, che il titolare è riuscito a bloccare il 38enne, poi contenuto in sicurezza dagli agenti del Commissariato di P.S., nel frattempo contattati da un cliente.

I poliziotti, dopo averlo riportato alla calma, lo hanno identificato, constatando che il 38 era gravato da diversi precedenti di polizia per lesioni personali e rissa, tutti avvenuti all’interno di locali pubblici, oltre che per stupefacenti, a seguito dei quali gli è stata anche ritirata la patente.

A seguito del trauma subito, i le due vittime hanno deciso di sporgere formale querela presso il Commissariato di P.S. di Assisi.

Raccolte le dichiarazioni delle due parti offese ed esaminati i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza interna del locale, i poliziotti hanno ricostruito la dinamica degli eventi a seguito dei quali il 38enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di violenza sessuale, diffamazione e minaccia aggravata.

Per l’uomo sono scattati ulteriori provvedimenti restrittivi. Il Questore di Perugia, alla luce delle condotte avute dall’uomo, ha emesso a suo carico la misura di prevenzione dell’avviso orale e avviato la procedura per l’emissione del divieto di accesso ai locali pubblici.