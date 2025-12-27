Assisi 1930–1960: docufilm con immagini inedite della città

Proiezione il 30 dicembre alle 17.30 in Sala della Conciliazione, con filmati amatoriali di grande valore storico e documentale

Un viaggio nella storia e nella vita di Assisi fra gli anni Trenta e Sessanta, con immagini rare, di grande valore documentario ed emotivo. È il docufilm “ASSISI 1930-1960. Trent’anni di film in bianco e nero”, di Michele Patucca e Pietro Cogolli, che verrà proiettato per la prima volta nella città serafica il 30 dicembre prossimo, alle ore 17.30, con ingresso libero, nella Sala della Conciliazione del palazzo comunale. Si tratta un’opera di 55 minuti, realizzata attraverso filmati amatoriali dell’ingegnere Almachilde Chiarini, dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Assisi dal 1938 agli anni ’60, digitalizzati in 4K, restaurati e ottimizzati per restituire un’immagine inedita e suggestiva della realtà assisana in quel tempo.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Assisi, nell’ambito delle iniziative legate all’ottavo centenario della morte di San Francesco.

Per la realizzazione del docufilm sono state utilizzate scene riguardanti manifestazioni civili e religiose, opere pubbliche, aspetti di vita familiare e scorci suggestivi di un’Assisi ormai scomparsa che fa da sfondo. Lo stesso è arricchito di brevi ma incisivi commenti di studiosi locali, che riescono a guidare lo spettatore nella narrazione senza interrompere mai il “filo emozionale” che si crea dal primo all’ultimo fotogramma. Al di là dell’aspetto estetico ed emotivo delle immagini, il loro valore è straordinario poiché non esistono altri filmati della città in quegli anni, se non i rari e noti documentari dell’Istituto Luce.

L’ingegnere Almachilde Chiarini (1896-1969), autore dei filmati utilizzati, era originario di Senigallia. Nel 1921 si laureò in ingegneria a Roma ed ebbe importanti incarichi di lavoro in varie parti d’Italia. Nel 1927 si sposò ricevendo tra i regali di nozze la famosa cinepresa “Pathé Baby”, con la quale nel corso degli anni realizzò una vera e propria cineteca. Nel 1938 fu incaricato ad Assisi della direzione dell’ufficio tecnico del Comune, dove restò fino agli anni ’60. Espresse la sua grande passione per la cinematografia documentando numerosi eventi religiosi, civili e familiari e diversi lavori pubblici della città.