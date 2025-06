Assemblea Legislativa, aula convocata per giovedì 5 giugno

con inizio dei lavori alle ore 10

L’Assemblea legislativa dell’Umbria si riunirà a Palazzo Cesaroni (Perugia) domani, giovedì 5 giugno 2025, con inizio dei lavori alle ore 10. I lavori, che saranno trasmessi in diretta sul canale Youtube istituzionale, prevedono la discussione di: interrogazioni a risposta immediata, atti amministrativi, risoluzioni, mozioni e nomine.

QUESTION TIME

“Moria di pesci nel lago Trasimeno – richiesta di interventi urgenti, trasparenza sulle cause, supporto sanitario e ambientale, misure straordinarie per la tutela del lago, dell’ambiente e della stagione turistica, con particolare riferimento alle azioni regionali in relazione all’eccezionalità e precocità del fenomeno”, interrogano Arcudi (Tp-Uc) e Giambartolomei (FdI), risponde l’assessore Simona Meloni.

“Ripartizione dei fondi del Programma regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere 2025”, interrogano Romizi (FI) e Tesei (Lega), risponde l’assessore Simona Meloni.

“Riorganizzazione dell’ufficio speciale ricostruzione Umbria, con ampliamento delle posizioni dirigenziali tramite ‘comando’ dal Comune di Assisi, con possibili profili di illegittimità e di danno erariale”, interroga Enrico Melasecche (Lega), risponde la presidente Stefania Proietti.

“Potenziamento della struttura complessa dell’unità spinale unipolare”, interroga Bianca Maria Tagliaferri (Ud – Pp), risponde la presidente Stefania Proietti.

“Medialibraryonline Umbria – servizio digitale per l’accesso alla lettura e alla cultura”, interrogano Filipponi e Proietti (Pd), risponde l’assessore Tommaso Bori.

“Aggiornamenti su stato e destinazione delle risorse Fsc 2021/2027 per complesso ospedaliero di San Florido di Città di Castello”, interrogano Giambartolomei, Agabiti e Pace (FdI), risponde l’assessore Tommaso Bori.

“‘Nati per leggere’ in Umbria – programma per la promozione della lettura”, interrogano Filipponi e Proietti (Pd), risponde l’assessore Tommaso Bori.

“Contributi per la partecipazione di minori in età prescolare e in obbligo di istruzione ai centri estivi 2025”, interroga Paola Agabiti (FdI), risponde l’assessore Fabio Barcaioli.

ATTI AMMINISTRATIVI

“Piano regionale per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva”, relatore di maggioranza Letizia Michelini (Pd), relatore di minoranza Nilo Arcudi (Tp-Uc).

RISOLUZIONI

“Iniziative a sostegno e rafforzamento della collaborazione tra Regione Umbria e Vigili del fuoco”, proposta di risoluzione, relatore unico Letizia Michelini.

“Impatto ambientale dell’insediamento siderurgico del quartiere di Prisciano: salute, ambiente, lavoro e qualità della vita”, proposta di risoluzione, relatore di maggioranza Letizia Michelini, relatore di minoranza Enrico Melasecche (Lega).

MOZIONI

“Interventi urgenti per il miglioramento della gestione del sistema penitenziario umbro, con particolare riferimento al pieno ripristino operativo del provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria”, mozione di Proietti e Lisci (Pd)

“Criticità del sistema sanitario nella media valle del Tevere e richiesta di interventi urgenti per il miglioramento dei servizi”, mozione di Pace, Giambartolomei (FdI) e Tesei (Lega).

“Azioni per la modifica dei provvedimenti riguardanti il ‘bonus sociale rifiuti’”, mozione di Letizia Michelini.

“Nodo di Perugia, impegno della Giunta regionale a superare le divergenze politiche interne e proseguire nella realizzazione dell’opera”, mozione di Enrico Melasecche.

“Revisione delle ‘Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca e tutela delle ricercatrici e dei ricercatori”, mozione di Fabrizio Ricci (Avs).

NOMINE

“Elezione del difensore civico regionale”

“Designazione dei componenti di spettanza della Regione Umbria nel Comitato misto paritetico di cui all’articolo 322, comma 3, del d.lgs. n.66/2010”

“Designazione di due componenti effettivi del Comitato di indirizzo dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario (Adisu)”