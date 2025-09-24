Assemblea legislativa, aula convocata per giovedì 25 settembre

con inizio dei lavori previsto per le ore 10.30

L’Assemblea legislativa dell’Umbria si riunirà a Palazzo Cesaroni (Perugia) domani, giovedì 25 settembre, con inizio dei lavori previsto per le ore 10.30. All’ordine del giorno: interrogazioni a risposta immediata, proposte di legge, atti amministrativi, proposte di risoluzione, mozioni e atti da sottoporsi all’Assemblea ai fini del solo esame.

Interrogazioni a risposta immediata

“Gestione delle liste d’attesa e pratica dell’overbooking nel sistema sanitario umbro” – interroga il consigliere Nilo Arcudi (TP-UC), risponde la presidente della Giunta Stefania Proietti

“Misure di prevenzione e sorveglianza per il contenimento del rischio di diffusione del west nile virus (Wnv) nel territorio regionale” – interroga il consigliere Enrico Melasecche (Lega), risponde la presidente della Giunta Stefania Proietti

“Stato di avanzamento del progetto di ristrutturazione e recupero funzionale dell’ex casa cantoniera in località Colonnetta di Prodo, comune di Orvieto, da anni abbandonata a se stessa, a favore della popolazione della frazione” – interroga il consigliere Enrico Melasecche (Lega), risponde l’assessore Tommaso Bori

“Intendimenti della Giunta regionale in relazione al bando sale cinematografiche approvato con dgr 1056/2024” – interrogano i consiglieri Paola Agabiti (primo firmatario) e Matteo Giambartolomei (FdI), risponde l’assessore Simona Meloni

“Rotatoria San Giovanni di Baiano: chiarire titolarità e competenze per sbloccare l’iter di realizzazione” – interroga il consigliere Stefano Lisci (Pd), risponde l’assessore Francesco De Rebotti

“Liste d’attesa nelle residenze protette per anziani non autosufficienti” – interrogano i consiglieri Laura Pernazza (primo firmatario) ed Andrea Romizi (FI), risponde l’assessore Fabio Barcaioli

Disegno di legge regionale

“Attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 7-10, riforma 5 – piano nuove competenze – transizioni (Pnc-t). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 2018, n.1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) – atto di iniziativa della Giunta regionale. Relatore di maggioranza Luca Simonetti (M5S – presidente Terza commissione), relatore di minoranza Eleonora Pace (FdI)

Proposta di atto amministrativo

“Bilancio consolidato della Regione Umbria per l’esercizio 2024” – atto di iniziativa della Giunta regionale. Relatore Francesco Filipponi (Pd – presidente Prima commissione)

Mozioni

“Tutela e valorizzazione delle botteghe storiche e artigiane della Regione Umbria” – atto di iniziativa dei consiglieri regionali Francesco Filipponi (primo firmatario), Maria Grazia Proietti, Letizia Michelini, Stefano Lisci, Cristian Betti (Pd)

“Richiesta di ritiro della manovra fiscale regionale 2025 alla luce della relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale” – atto di iniziativa del consigliere regionale Nilo Arcudi (TP-UC)

“Proroga dei termini di pagamento e revisione dei criteri di calcolo per il payback sui dispositivi medici (anni 2015-2018)” – atto di iniziativa del consigliere Matteo Giambartolomei

Proposta di atto amministrativo

“Relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento della Regione Umbria in riferimento agli atti normativi e di indirizzo europei – anno 2024” – Atto di iniziativa della Giunta regionale. Relatore Francesco Filipponi (presidente Prima commissione)

Proposta di risoluzione

“Ruolo delle riserve della biosfera Unesco nella promozione delle strategie climatiche, dei modelli sostenibili e della coesione nazionale e internazionale, con particolare riferimento alla riserva Mab Unesco del Monte Peglia” – atto di iniziativa della Prima commissione consiliare. Relatore Francesco Filipponi (presidente Prima commissione)

Atto da sottoporsi all’Assemblea ai fini del solo esame

“Relazione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale sull’attività svolta nel 2024 e sui risultati ottenuti”. Relazione della Terza commissione consiliare. Relatore Fabrizio Ricci (AVS)

“Relazione sullo stato di attuazione della l.r. 04/10/2023, n. 11, ‘Misure per la valorizzazione e promozione della birra artigianale ed agricola’ – anno 2024 – adempimento alla clausola valutativa di cui all’art. 11” – atto di iniziativa della Giunta regionale. Relatore Andrea Romizi (presidente del Comitato per il controllo e la valutazione)

“Relazione sullo stato di attuazione della l.r. 09/04/2015, n. 11, ‘Testo unico in materia di sanità e servizi sociali’ per gli anni 2022/2024 – adempimento alla clausola valutativa di cui all’art. 407, comma 1’ – atto di iniziativa della Giunta regionale. Relatore Andrea Romizi (presidente del Comitato per il controllo e la valutazione).