Assegnato un contributo regionale di 300mila euro per il ripristino di una strada nel Comune di Montone

De Rebotti: “Rispondiamo alle esigenze dei Comuni, assicurando risorse e supporto per la messa in sicurezza delle infrastrutture”

(AUN) – Perugia, 25 novembre 2025 – Nel quadro degli interventi finanziati dalla giunta regionale per il 2026 destinati ai lavori prioritari di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e delle infrastrutture stradali, per un importo complessivo di quasi 3 milioni e 400 mila euro, un contributo di 300mila euro è stato stanziato per l’esecuzione di lavori urgenti di ripristino e consolidamento della Strada Comunale n.7 di Corlo, al chilometro 1+030 nel Comune di Montone. Tale intervento è stato infatti compreso con una delibera della giunta regionale tra quelli prioritari individuati sulla base delle richieste di fabbisogno espresse degli enti locali, con particolare attenzione alle opere immediatamente cantierabili.

A cavallo tra il 4 e il 5 ottobre del 2024, le forti piogge causarono uno smottamento della scarpata e un franamento a valle, con il cedimento della banchina stradale. L’intervento di ripristino finanziato per garantire la sicurezza degli automobilisti e la viabilità prevede il consolidamento della scarpata di monte con gabbionate e il drenaggio dell’area, il contenimento della scarpata di valle mediante palificate e gabbionate e il ripristino della banchina e della pavimentazione stradale.

“I lavori ora finanziati – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco De Rebotti – risultano essere di fondamentale importanza per la salvaguardia della sicurezza dei cittadini che risiedono a Montone, oltre che di tutti coloro che vi si recano per turismo, lavoro e relazioni. L’intervento è finalizzato a ripristinare l’arteria principale che rende possibili gli spostamenti quotidiani, il trasporto scolastico e l’accesso ai servizi essenziali. La Regione Umbria è impegnata a rispondere con tempestività alle esigenze dei Comuni, assicurando risorse e supporto per la messa in sicurezza delle infrastrutture e la tutela del patrimonio ambientale. A tal riguardo riteniamo fondamentale che il Governo riconsideri, con particolare attenzione, le politiche di finanziamento di strumenti fondamentali per le comunità locali, come la Legge 145/2018. Togliere risorse destinate ad interventi di cura del territorio, di miglioramento della viabilità e di sviluppo della qualità delle infrastrutture ricade direttamente, e negativamente, sulla qualità della vita di cittadini e cittadine”.

Il Sindaco di Montone, Mirco Rinaldi, nel comunicare che gli uffici comunali stanno procedendo con gli adempimenti necessari per avviare l’intervento con la massima urgenza, ha espresso grande soddisfazione per la tempestività e la collaborazione assicurate della Regione nel tutelare la sicurezza e la viabilità del territorio, scelta fondamentale sia per supportare i residenti nelle esigenze quotidiane, sia per sostenere la naturale vocazione turistica di Montone, che risente in modo particolarmente critico dell’interruzione della viabilità, con ripercussioni sul tessuto economico e sulla fruibilità del patrimonio storico e culturale.