Asm Terni per la prima volta a Ecomondo

il principale evento europeo dedicato alla green e circular economy

Asm Terni ha partecipato per la prima volta a Ecomondo, il principale evento europeo dedicato alla green e circular economy, che si è tenuto dal 4 al 7 novembre alla Fiera di Rimini. In partnership con il Gruppo Acea, Asm Terni ha avuto un proprio spazio nello stand del Gruppo per presentare le proprie best practices e condividere i risultati raggiunti nella gestione e raccolta dei rifiuti.

La società, riconosciuta come “best performer regionale” in Umbria, si è distinta nel 2024 per aver raggiunto quasi l’80 per cento medio di raccolta differenziata, con Comuni con punte di oltre il 90 per cento, un traguardo che testimonia l’efficienza dei servizi e l’impegno quotidiano delle persone dell’azienda. Durante i quattro giorni della manifestazione, i rappresentanti di Asm Terni hanno avuto modo di illustrare i progetti e le esperienze di successo maturate nel corso degli anni, evidenziando il contributo dell’azienda alla diffusione di una cultura della sostenibilità e alla tutela dell’ambiente.

La presenza di Asm Terni a Ecomondo, grazie alla collaborazione con Acea

ha dichiarato Gabriele Ghione, presidente di Asm Terni presente all’evento

rappresenta una grande opportunità di crescita e visibilità per la nostra azienda. Il video proiettato nello stand, che racconta le nostre attività nel settore ambientale e le iniziative di educazione alla sostenibilità rivolte alle scuole, ha suscitato grande interesse tra i visitatori. Siamo molto soddisfatti dell’attenzione ricevuta e orgogliosi di poter condividere il lavoro quotidiano delle nostre persone, che rappresentano il vero motore del successo di Asm

Con la partecipazione a Ecomondo 2025, Asm Terni conferma il proprio impegno nel promuovere modelli virtuosi di economia circolare, rafforzando il legame con il territorio, in un’ottica di innovazione, sostenibilità e crescita condivisa.