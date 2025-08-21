Asilo nido a Bettona, Osservatorio: “Manifestazione d’interesse da ritirare”



Segnalate violazioni di norme regionali e nazionali

Perugia, 21 agosto 2025 – “Le conquiste normative a tutela del lavoro, troppo spesso e purtroppo, non vengono seguite da alcune Istituzioni. Il caso che ci troviamo, di nuovo, a segnalare è quello dell’asilo nido comunale del Comune di Bettona, per il quale è stato emanato pubblicato un avviso pubblico per acquisizione di manifestazione di interesse in totale violazione del Codice dei contratti pubblici e della Legge Regionale 2/2024 sulla ‘qualità del lavoro e dei servizi alla persona'”.

“I problemi riscontrati sono duplici: da un lato si tratta di una gara al massimo ribasso vietata per i servizi per l’infanzia sia dal Codice dei Contratti Pubblici che dalla LR 2/2024; dall’altro lato l’avviso offre una scarsa tutela del personale prevedendo una clausola sociale assolutamente insufficiente a garantire il corretto assorbimento del personale già presente. Anche in questo caso non è applicata la L.R. 2/2024 che invece pone grande attenzione alle tutele dei lavoratori. …” La scelta del criterio del massimo ribasso causerà inevitabilmente delle conseguenze in relazione alla corretta tutela delle lavoratrici e dei lavoratori già in servizio e che si richiede di riassumere con il cambio di gestione. Essendo, inoltre, unico criterio di scelta quello del prezzo offerto, non viene garantita la qualità del servizio per i bambini e le bambine”.

“In virtù di queste considerazioni, la richiesta dell’Osservatorio è quella di ritirare l’avviso di manifestazione di interesse e di adottare un’adeguata procedura di evidenza pubblica che rispetti le leggi nazionali e le norme regionali in materia. Evidenziamo, con un certo rammarico, che già una volta il Comune di Bettona ha approvato un provvedimento contrario alle normative sul lavoro, proprio in merito all’asilo nido, dovendo poi ritirarlo. E ricordiamo anche quanto avvenuto lo scorso anno, con l’incontro tra vecchio e nuovo gestore senza rappresentanze sindacali. Questo atteggiamento di chiusura del Comune di Bettona rammarica e indigna, di fronte ad un servizio delicatissimo come quello delle educatrici dell’asilo nido comunale”.

Così in una nota l’Osservatorio regionale Appalti e Accreditamenti, costituito da Legacoop sociali, Confcooperative Federsolidarietà, AGCI solidarietà, Fp cgil, Cisl fp, Fisascat cisl, Uil Fpl, Uiltucs.