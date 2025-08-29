Asfaltature ad Assisi: chiuso tratto di strada a Santa Maria degli Angeli

Dal 1° al 22 settembre divieto di transito dal lunedì al venerdì
Per consentire l’esecuzione di lavori di asfaltatura, ad Assisi dal 1° al 22 settembre 2025 sarà parzialmente chiusa al traffico via di Valecchie a Santa Maria degli Angeli.
Il tratto stradale interessato va dalle fonti comunali all’intersezione con la strada provinciale 147. Il divieto di transito – rivolto a tutti i veicoli, inclusi gli autorizzati – è previsto solo dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica verrà ripristinata la normale viabilità veicolare