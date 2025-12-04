Arte e Natività: a Massa Martana dal 6 dicembre l’attesa mostra “Presepi d’Italia” con il suggestivo presepe di ghiaccio



(AUN) – Perugia, 4 dicembre 2025 – Dal 6 dicembre al 6 gennaio il centro storico di Massa Martana ospiterà la XXII edizione di Presepi d’Italia, mostra nazionale del presepe artistico che vanta opere di scultori e ceramisti da tutta Italia.

La mostra, presentata ufficialmente a Palazzo Donini, sarà visitabile nei giorni festivi e prefestivi la mattina dalle 10 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15 alle 19.30, mentre nei giorni feriali, dal 24 dicembre, solo il pomeriggio.

L’esposizione raccoglie opere selezionate per qualità artistica e originalità, e ogni anno richiama numerosi visitatori. Il percorso si sviluppa nel centro storico, trasformato in una galleria d’arte grazie alla collaborazione di privati che mettono a disposizione antichi spazi e palazzi. Anche quest’anno il fulcro della mostra sarà un originale presepe di ghiaccio: “Tra le attrazioni principali – ha spiegato Ennio Passero, curatore della mostra – c’è una grande installazione tematica che in questa edizione renderà omaggio a san Carlo Acutis, nell’anno della sua canonizzazione. L’opera è stata realizzata dall’artista Graziano Re, mentre il progetto grafico e la composizione sono di Eraldo Marini dello Studio Marini di Assisi, già autore del materiale visivo della manifestazione, del bozzetto della tomba di san Carlo presso il Santuario della Spogliazione di Assisi e di gran parte delle immagini di culto del santo”.

“I presepi esposti nella nostra manifestazione – ha aggiunto Francesco Campagnani, presidente della pro loco massetana – non sono semplici opere tradizionali, ma autentici capolavori selezionati con grande cura. Ogni presepe è scelto singolarmente, privilegiando l’unicità artistica e la capacità dell’autore di trasmettere emozioni: non puntiamo alla quantità, ma alla qualità”.

Il sindaco di Massa Martana, Francesco Federici, ha sottolineato che “secondo dati recenti, l’Umbria è la regione più cercata online per le iniziative di Natale e Massa Martana figura al diciottesimo posto tra le mete più cliccate. È un risultato che conferma la crescente visibilità del nostro territorio e l’efficacia del lavoro svolto in questi anni. Tra le iniziative che contribuiscono a questo successo c’è proprio Presepi d’Italia, una manifestazione ormai affermata a livello nazionale che, insieme al nuovo Museo italiano dei presepi d’arte, dà vita a un percorso suggestivo ricco di tradizione, creatività e spiritualità. Il presepe – ha detto in conclusione il sindaco – comunica valori universali come pace e semplicità, gli artisti coinvolti riescono a trasformare un tema comune in opere sempre diverse e originali che rendono il centro storico una vera galleria d’arte a cielo aperto. Siamo certi che sarà un’edizione speciale, intensa e molto partecipata. Invitiamo tutti a venire a Massa Martana per vivere la magia del Natale”.