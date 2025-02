Art & Finance: il valore economico dei beni da collezione

L’Auditorium Manini Prefabbricati sarà il palcoscenico di un evento esclusivo di Deloitte Private ed ESG89 dedicato all’arte e al mercato dei beni da collezione

Un’occasione unica per esplorare i benefici che gli investimenti in arte e cultura possono generare sulla società. L’iniziativa organizzata da Deloitte Private e ESG89, vedrà protagonisti importanti personaggi del mondo finanziario e culturale. Il convegno sarà arricchito dalle esperienze dei relatori invitati che illustreranno gli impatti sulla società degli investimenti in arte e cultura, il supporto del bene pubblico attraverso azioni filantropiche, i fattori chiave che guidano gli investimenti nel settore e le sfide legate alla sostenibilità nel mondo dell’arte.

A guidare l’evento Giovanni Giorgetti, Presidente di ESG89 Group; Roberta Ghilardi, Sustainability e Art&Finance Manager di Deloitte, presenterà il report 2024 “Il mercato dell’arte e dei beni da collezione”, mentre Gianfranco Recchia, Partner Audit & Assurance di Deloitte e responsabile dell’area umbra, analizzerà i trend del settore culturale in Umbria. Le conclusioni saranno affidate a Ernesto Lanzillo, Deloitte Private Leader.

Sono attesi inoltre interventi da parte di esperti, artisti, storici e imprenditori che in vario titolo considerano l’arte un fattore distintivo di sostenibilità e d’investimento.

“Ospitare un evento di tale rilievo è motivo di grande orgoglio per Manini Prefabbricati, che da vent’anni sostiene la cultura con il contest “Libera l’Arte”, nato dall’idea di Roberto Manini e rivolto ai progettisti. La bellezza, la sensibilità all’arte sono per Manini Prefabbricati pilastri fondanti della sua filosofia aziendale – sottolinea Anna Rita Rustici, Marcom Manager Manini Prefabbricati – Mai come in questo momento storico è importante per l’azienda, associare il concetto di bello a quello di sostenibile. ‘La bellezza salverà il mondo’ scriveva Dostoevskij: il concetto di cultura in sé presuppone sempre il bello, l’unico fattore che sarà in grado di guidare il progresso. Sostenibilità non è soltanto rispetto dell’ambiente – prosegue Rustici – è anche e soprattutto capitale umano, valorizzazione del talento. Sostenibilità è fare cultura.

E come allora aveva immaginato Roberto, oggi continuiamo a dare voce e visibilità ad architetti, ingegneri e geometri che in un contesto diverso e per certi versi inusuale possono esprimere la loro passione per l’arte. Per questo l’iniziativa di Deloitte Private Art & Finance, in collaborazione con ESG89 Group, si sposa perfettamente con i valori della nostra azienda che con grande orgoglio ha l’onore di ospitare un evento esclusivo come questo”.

“Art & Finance: Il mercato dell’arte e dei beni da collezione. Report 2024” si terrà il 20 febbraio, dalle 17.30 alle 19.00, presso l’Auditorium Manini Prefabbricati, Via San Bernardino da Siena 33, a Santa Maria degli Angeli (PG).