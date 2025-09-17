Arriva ‘Contemporary stones’, il concorso di idee per studenti dell’Università di Perugia

Riservato agli iscritti al corso ‘Exhibit design’ del Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale (Dica). Sarà illustrato venerdì 19 settembre alle 11 nell’Aula C del Polo di Ingegneria, in collaborazione con ‘Pietre d’arredo’ (Colmef group)

Un concorso di idee per gli studenti universitari, circa 120, iscritti al corso di laurea in Design attivato nel Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale (Dica) dell’Università degli studi di Perugia: è ‘Contemporary stones’, che sarà illustrato venerdì 19 settembre alle 11 nell’Aula C del Polo di Ingegneria (edificio Biennio), in occasione della prolusione al corso di ‘Exhibit design’ tenuto dal professore Paolo Belardi. In questa occasione saranno presenti rappresentanti dell’azienda eugubina ‘Pietre d’arredo’, brand di Colmef group, eccellenza italiana del settore edile, per una presentazione propedeutica al concorso che prevede come primo premio un viaggio di studio in una capitale europea: Franco Giacometti e Mario Ferrazzano, il primo amministratore e il secondo direttore commerciale di Colmef group, e Andrea Gottardo, business manager di Pietre d’arredo.

Il tema del concorso consiste nella progettazione di uno stand fieristico dell’azienda ‘Pietre d’arredo’, organizzato in un’area ipotetica di forma quadrata (10 x 10 metri), accessibile su due lati adiacenti con il vincolo di un’altezza massima delle strutture pari a 4 metri. La presentazione sarà preceduta dai saluti istituzionali del direttore del Dica, professore Giovanni Gigliotti, e del presidente del corso di laurea in Design, professore Marco Fornaciari da Passano.