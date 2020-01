Arriva a Perugia il vincitore del Premio Fabrizio De André 2019 Manuel Apice. Secondo appuntamento con la stagione di cantautorato QuIndie

È Apice, al secolo Manuel Apice, vincitore del Premio Fabrizio De André 2019, il protagonista del secondo appuntamento di QuIndie, stagione di cantautorato organizzata a Perugia da Occhisulmondo in collaborazione con Metanoia, Bad King, Numero Zero, Consultravel e Na Cosetta sotto la direzione artistica di Matteo Svolacchia. In linea con il format del doppio appuntamento, il prossimo 26 gennaio si inizia alle ore 12.45 a Numero Zero con “La domenica zero | Stazione Panzana intervista Apice”, pranzo-intervista-concerto con l’artista durante cui si potranno conoscere le sue abitudini e le canzoni che hanno ispirato il suo repertorio. Ad intervistare Apice sarà Stazione Panzana. Prenotazione obbligatoria 375 602 4432. Chi parteciperà al pranzo riceverà un braccialetto con cui entrare gratuitamente al concerto della sera al Bad King.

Alle ore 21.45 si prosegue con il live al Bad King. Prenotazioni nell’evento Facebook.

I due appuntamenti sono entrambi fruibili o prescindibili l’uno dall’altro .

Apice è Manuel Apice, cantautore spezzino classe ’95. Ha condiviso gli stessi palchi di Modena City Ramblers, Giorgio Poi, Motta, Fulminacci, Giovanni Truppi, Niccolò Fabi, Ex-Otago, Enzo Avitabile, Riccardo Senigallia; è il vincitore della XIX edizione del Premio Fabrizio De André e tra i sei progetti cantautorali selezionati dal MEI di Faenza per il Premio dei Premi 2019. Stabilmente inserito nella playlist editoriale di Spotify “Scuola Indie”, dopo l’uscita di quattro singoli e un tour di oltre quaranta date, il 6.12.2019 pubblica il suo disco d’esordio “BELTEMPO”, disponibile su tutte le piattaforme digitali per La Clinica Dischi, ed è attualmente in tour promozionale nei principali club italiani.

Informazioni e prenotazioni: 334 2668169 – info@quindie.it

Sito ufficiale www.quindie.it