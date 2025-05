Arrestato spacciatore in Corso Garibaldi: nascondeva eroina nei calzini

per un peso di quasi 250 grammi

I Carabinieri della Stazione di Perugia Fortebraccio hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne, di origini nigeriane, già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, per precedenti penali legati alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, fermato subito dopo aver adempiuto agli obblighi di firma presso la caserma dei Carabinieri di Corso Garibaldi, è stato trovato in possesso di un ovulo di eroina, del peso di 11 g.

La successiva perquisizione eseguita dai militari presso il suo domicilio ha portato al rinvenimento e sequestro di ulteriori 22 ovuli di eroina, nascosti all’interno di calzini, per un peso complessivo di 246 g.

Inoltre, sono stati trovati e sottoposti a sequestro un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, evidenti e gravi elementi probatori che hanno certificato l’attività di spaccio in essere da parte del 28enne che, in forza di così rilevanti indizi, è stato dichiarato in stato di arresto poiché ritenuto nuovamente responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Perugia – Capanne.