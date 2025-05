Si tratta di un 40enne nigeriano

La Polizia di Stato ha arrestato un 40enne, chiamato a scontare una pena di quattro anni ed otto mesi di reclusione.

L’uomo era stato condannato in via definitiva per rapina e per reati in materia di sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio, gli uomini della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Foligno hanno rintracciato e tratto in arresto un 40enne nigeriano, già noto alla Polizia in ragione dei suoi precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti, in esecuzione di un ordine di carcerazione.

Gli Agenti erano impegnati nelle sue ricerche da diverse settimane, consapevoli del fatto che l’uomo si era reso latitante subito dopo aver appreso di essere destinatario di un cumulo di sentenze definitive di condanna per effetto delle quali avrebbe dovuto scontare una pena complessiva pari a quattro anni ed otto mesi di reclusione.

I reati contestati al 40enne sono quelli di rapina aggravata e di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Localizzato nel centro storico di Foligno, l’uomo, alla vista dei poliziotti, ha prima tentato di fuggire e poi di opporre un’energica resistenza; il tutto, comunque, non gli è servito ad evitare la cattura.

Pertanto, i poliziotti lo hanno condotto in Commissariato dove, una volta redatti gli atti di rito, il nigeriano è stato tratto in arresto e tradotto in carcere a Spoleto, in esecuzione del suddetto provvedimento di cumulo di sentenze definitive di condanna.