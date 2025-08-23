Arrestato il presunto autore dei furti in centro

L’Amministrazione comunale di Perugia esprime il proprio ringraziamento alle Forze dell’Ordine per il tempestivo intervento che ha portato all’arresto del presunto autore dei furti avvenuti negli ultimi giorni nel centro storico. Si tratta di un risultato importante, raggiunto grazie a un’azione rapida ed efficace, resa possibile dalla collaborazione costante tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e amministrazione cittadina.

“Un ringraziamento sincero alle Forze dell’Ordine per la tempestività e la professionalità dimostrate – ha dichiarato la sindaca Vittoria Ferdinandi –. La sicurezza è una priorità e continueremo a lavorare insieme per tutelare la nostra comunità e il centro storico. Durante il periodo estivo c’è stata un’attenzione particolare con un continuo e costante monitoraggio operato tra l’amministrazione e le autorità di pubblica sicurezza. Un lavoro di squadra che ci permette di intervenire in maniera rapida sulle criticità e di lavorare sulla prevenzione.”

Sulla stessa linea il consigliere delegato alla sicurezza urbana, Antonio Donato: “Questo risultato è il frutto di uno scambio continuo di segnalazioni e collaborazione. Proseguiremo su questa strada, rafforzando controlli e azioni di prevenzione per garantire la sicurezza dei cittadini e delle attività commerciali. Un ringraziamento particolare all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato”.

L’Amministrazione invita infine cittadini e commercianti a continuare a collaborare, segnalando comportamenti sospetti ai numeri di emergenza e ai canali istituzionali, per rendere più efficace il lavoro congiunto e mantenere alta l’attenzione sulla vivibilità del centro storico.