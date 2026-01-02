Arrestato 44enne condannato per violenza in famiglia

Nel pomeriggio del 31 dicembre, la Polizia di Stato di Perugia ha tratto in arresto un 44enne italiano destinatario di una sentenza definitiva di condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo – già noto agli agenti del Commissariato di P.S. di Foligno in ragione dei suoi precedenti per i reati di furto aggravato, truffa, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed appunto maltrattamenti in famiglia – è stato rintracciato a seguito di una prolungata attività di ricerca nel quartiere di Sportella Marini.

In base al provvedimento al quale i poliziotti del Commissariato di P.S. di Foligno hanno dato esecuzione, il 44enne è chiamato a scontare una pena pari ad un anno, tre mesi e dieci giorni di reclusione, inflittagli in relazione ad una vicenda di maltrattamenti ai danni della moglie verificatasi qualche anno fa a Foligno.

Pertanto, redatti gli atti di rito, i poliziotti hanno provveduto ad associare il 44enne al carcere di Spoleto, per scontare la pena sopra descritta.

Nei prossimi giorni, l’attività di controllo del territorio del Commissariato di Foligno proseguirà tanto nella zona del centro storico quanto all’interno delle aree periferiche della città, al fine principale di assicurare un’efficace prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti.