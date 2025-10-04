Arrestato 41enne ricercato nel centro di Foligno



Durante i controlli della Polizia di Stato rintracciato un cittadino rumeno colpito da mandato d’arresto europeo: dovrà scontare 2 anni e 5 mesi di reclusione

La Polizia di Stato di Foligno ha tratto in arresto un uomo destinatario di un mandato di arresto europeo. Negli ultimi giorni gli Agenti del Commissariato di Foligno hanno intensificato la propria attività di controllo, dedicandosi particolarmente al centro storico della città. Tale attività ha portato, complessivamente, all’identificazione di 94 persone, nonché all’effettuazione di alcuni posti di controllo nello svolgimento dei quali sono stati controllati 49 veicoli.

Durante i controlli, inoltre, gli operatori hanno rintracciato e tratto in arresto un 41enne rumeno – da anni radicato a Foligno già noto per i reati di lesioni personali e furto aggravato ⁃ il quale era ricercato in quanto destinatario di mandato d’arresto europeo emesso dietro input delle competenti autorità della Romania.

In base a tale provvedimento, l’uomo deve scontare una pena complessiva pari a due anni e cinque mesi di reclusione, inflittagli in relazione a pregresse vicende di falsificazione di documenti, guida in stato di ebbrezza e guida senza patente.

Pertanto, una volta intercettato il soggetto, i poliziotti hanno provveduto a condurlo in Commissariato, da dove poi, redatti gli atti di rito, il 41enne è stato associato presso la Casa circondariale di Spoleto.