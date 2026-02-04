Arrestato 26enne rumeno ricercato in Europa

La Polizia di Stato di Perugia ha tratto in arresto un uomo, un cittadino rumeno- classe 2000, destinatario di un mandato di arresto europeo.
A seguito di una segnalazione per il rintraccio di un minore, gli agenti della squadra volante hanno riscontrato all’interno di un’abitazione la presenza di un uomo, risultato destinatario di un Mandato di Arresto Europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria Rumena per guida senza patente.
In base a tale provvedimento, l’uomo deve scontare una pena complessiva pari ad un anno di reclusione. Pertanto l’uomo, in esecuzione di questo provvedimento, è stato associato alla Casa circondariale di Perugia e posto a disposizione dell’A.G. competente.