Arrestato 20enne straniero ritenuto responsabile di numerosi furti 

Sabato scorso i Carabinieri della Stazione di Narni hanno tratto in arresto un 20enne di origini albanesi, senza fissa dimora e già gravato da divieto di dimora nella Provincia a seguito di pregressi arresti per furti di rame (vedasi comunicati a seguito), in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Terni. L’aggravamento della misura cautelare è scaturito dalla denuncia per furto aggravato e ricettazione nei suoi confronti da parte del personale del citato Reparto a conclusione di un’indagine su alcuni episodi avvenuti in quel territorio.

Infatti, il 18 ottobre scorso, presso la citata Stazione, una 47enne narnese aveva denunciato il furto di un motociclo parcheggiato nei pressi di un supermercato. Dal sopralluogo effettuato e dalla visione delle telecamere di videosorveglianza della zona è emerso che il mezzo era stato sottratto da un uomo giunto sul posto con un altro motociclo, anch’esso provento di furto nei giorni precedenti nel capoluogo, lasciato poco distante. Gli elementi acquisiti hanno portato all’identificazione del presunto responsabile, per l’appunto il 20enne albanese, per il quale è scattata così la denuncia. Nel frattempo anche l’altro motociclo è stato rinvenuto abbandonato in una zona periferica di Terni da personale della Sezione Radiomobile della Compagnia capoluogo: entrambi i mezzi a due ruote sono stati restituiti agli aventi diritto.

Sulla scorta delle ulteriori risultanze investigative, la Procura ha richiesto l’aggravamento della misura cautelare in essere, avallata dal GIP con l’emissione del provvedimento che è stato eseguito nel pomeriggio di sabato dai militari della Stazione di Narni che, dopo reiterati servizi, sono riusciti a rintracciare il 20enne nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo; per lui si sono così aperte le porte del carcere di Sabbione.

I procedimenti sono pendenti e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.