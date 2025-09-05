Armando Flores Rodas svela una ‘Perugia inedita’ attraverso ‘Vertigine’

Il libro fotografico sarà presentato domenica 7 settembre alle 18 alla galleria d’arte Entropia

Un libro fotografico che svela una Perugia inedita, vertiginosa e affascinante. Che propone prospettive insolite per uno sguardo nuovo sulla città. Si chiama ‘Vertigine’ ed è un’opera di Armando Flores Rodas, un invito, attraverso le immagini “a riscoprire Perugia – spiega l’autore – attraverso scorci immaginari che forse non abbiamo mai davvero visto”. Flores Rodas presenterà al pubblico questo suo lavoro fotografico domenica 7 settembre alle 18 alla galleria d’arte Entropia, in via Alessi 14, a Perugia.

Visione e parole in ‘Vertigine’ si compenetrano e “ne esce un’opera collettiva vibrante – si legge nella premessa dell’opera a cura di Maria Cristina Baioletti Bartolucci – e, al tempo stesso, un bellissimo omaggio poetico e visivo alla città di Perugia. Poesia e foto si parlano a vicenda, la parola umanizza le cose mostrate e le foto ne rivelano il cuore urbano. Insieme, creano un’esperienza immersiva per l’occhio e per l’anima”. Armando Flores Rodas ha dedicato ‘Vertigine’ a Vittoria Maltese Bartolucci che ha scritto in poesia il commento ad alcune foto contenute nell’opera.

Durante la presentazione, letture di poesie di Vittoria Maltese accompagneranno le immagini come una cornice silenziosa e potente.

A seguire, ci sarà un brindisi e un momento di condivisione.