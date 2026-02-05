Aree interne, approvata la Strategia della Media Valle del Tevere: oltre 11,7 milioni di euro per servizi, comunità e qualità della vita

(AUN) – Perugia, 04 febbraio 2026 – La giunta regionale dell‘Umbria, su proposta dell‘assessore alle Aree interne, Simona Meloni, ha approvato la Strategia dell‘Area Interna Media Valle del Tevere 2021–2027, denominata “Reti di comunità: il paesaggio come legame tra benessere e cura”, validando il documento strategico e il pacchetto degli interventi che saranno finanziati con risorse nazionali e risorse europee messe a disposizione dalla Regione.

La Strategia riguarda gli otto Comuni dell‘Area – Todi (capofila), Collazzone, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, Acquasparta, Avigliano Umbro, Montecastrilli e San Gemini – e si colloca nel quadro della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) per il ciclo 2021–2027, in coerenza con i Programmi regionali FESR e FSE+ e con le risorse nazionali previste dal CIPESS.

La dotazione complessiva della Strategia ammonta a 11.779.500 euro, a cui si aggiungono risorse di cofinanziamento comunale, ed è destinata a un insieme articolato di interventi integrati che mirano a rafforzare i servizi di cittadinanza, la coesione sociale e l‘attrattività territoriale dell‘Area.

In particolare, attraverso le risorse del PR FESR 2021–2027, la Strategia prevede investimenti per la riqualificazione e la messa in sicurezza degli spazi pubblici, il potenziamento delle infrastrutture sociali, la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, e attività di promozione per lo sviluppo di un‘offerta di turismo sostenibile ed esperienziale, capace di integrare paesaggio, cultura e comunità locali.

Con il PR FSE+ 2021–2027 sono invece finanziate azioni rivolte alle persone, con interventi per l‘integrazione dei servizi sociali e sanitari, i percorsi di inclusione socio-lavorativa, il sostegno all‘occupazione, in particolare giovanile, e il rafforzamento dell‘offerta educativa e formativa, anche attraverso percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS e IFTS) e apprendimenti territoriali innovativi. Alle risorse europee si affiancano 4 milioni di euro di fondi nazionali destinati in modo specifico ai servizi essenziali di cittadinanza, con interventi nei settori dell‘istruzione, della sanità territoriale e della mobilità, elementi chiave per migliorare l‘accessibilità dell‘Area e contrastare i fenomeni di isolamento e spopolamento.

La Strategia adotta un approccio integrato che individua nel paesaggio – inteso come bene comune e infrastruttura sociale – il filo conduttore per rafforzare il legame tra benessere delle persone, cura dei luoghi e sviluppo locale, promuovendo nuove reti di comunità e modelli di cooperazione tra enti locali, servizi e cittadini.

“Con l‘approvazione della Strategia della Media Valle del Tevere – dichiara l‘assessore Simona Meloni – diamo concretezza a una visione di sviluppo che mette al centro le persone e i territori. Parliamo di interventi che rafforzano i servizi di base, migliorano la qualità della vita e costruiscono nuove opportunità di lavoro, formazione e inclusione. Questa Strategia investe su sanità territoriale, istruzione, mobilità, spazi pubblici e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, perché le aree interne non devono essere luoghi marginali, ma comunità vive, accessibili e capaci di attrarre giovani, famiglie e nuove energie”. “Il lavoro di coprogettazione con i Comuni – conclude l‘assessore – ha permesso di costruire un progetto coerente con i bisogni reali dei territori. Le Aree interne sono una risorsa strategica per l‘Umbria e con questa Strategia rafforziamo un modello di sviluppo equilibrato, inclusivo e sostenibile”. Il documento approvato in Giunta passa ora alla Cabina di Regia nazionale per le Aree interne chiamata ad esprimersi sulla Strategia della Media Valle del Tevere e sugli interventi proposti, ultimo passaggio prima dell‘avvio della fase attuativa.