Mozione presentata da Arcudi e sottoscritta da tutti i consiglieri di opposizione

“Il prossimo 25 settembre porteremo in discussione in Consiglio regionale la mozione che ho presentato – spiega il consigliere regionale di Umbria Civica Nilo Arcudi – sottoscritta da tutti i consiglieri di opposizione, per chiedere il ritiro dell’aumento delle tasse deciso dalla Giunta regionale.

L’Umbria non può essere piegata da una manovra fiscale ingiusta, che rischia di mettere in ginocchio famiglie, lavoratori e imprese. È una scelta che consideriamo inaccettabile e che dobbiamo fermare.

La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Umbria, nella Relazione di parifica al Rendiconto generale 2024, ha certificato che il presunto “buco” da 243 milioni di euro nella sanità non esiste.

La stessa Corte ha scritto:

“Il disavanzo in sanità di 243 milioni di euro non è congruente con i dati emersi dal documento ‘Prime evidenze’ rilasciato da KPMG Advisory S.p.A.; tale disavanzo risultava in realtà riferito esclusivamente alle Aziende sanitarie e ospedaliere, senza considerare le risultanze (positive) della Gestione Sanitaria Accentrata”.

Il disavanzo reale, come confermato anche dal tavolo tecnico del MEF dello scorso 1° aprile, ammonta a soli 34 milioni di euro, coperti da strumenti ordinari già disponibili.

Per questo motivo abbiamo chiesto, con la mozione che discuteremo il 25 settembre, che la Giunta ritiri immediatamente la manovra fiscale. In quella sede, davanti a tutti gli umbri, sarà chiaro chi difende la verità dei conti e i cittadini, e chi invece sceglie di continuare a sostenere un aumento delle tasse ingiusto a danno della nostra comunità regionale”