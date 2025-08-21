ARCI Terni: “Grave l’incontro del sindaco con l’ambasciatore israeliano”

Il Comitato provinciale di ARCI Terni ribadisce il proprio impegno a fianco del popolo palestinese e la propria ferma preoccupazione per l’aggravarsi della situazione in Medio Oriente. Ogni giorno assistiamo a nuove violenze, a un’escalation che colpisce civili innocenti, a una crisi umanitaria che interroga le coscienze e chiama tutti a una chiara assunzione di responsabilità. Il genocidio in corso a Gaza e le ultime minacce di questi giorni da parte del governo israeliano non sono più tollerabili, serve un’azione seria e immediata della comunità internazionale, soprattutto l’Europa non può rimanere a guardare. In questo quadro riteniamo grave e inopportuno l’incontro che il sindaco Bandecchi ha avuto con l’ambasciatore israeliano. Un gesto che, invece di favorire la pace e il dialogo tra i popoli, appare come una legittimazione di chi porta avanti politiche di occupazione e oppressione.

Negli ultimi mesi come comitato provinciale ternano abbiamo organizzato e partecipato a vari momenti di mobilitazione, riflessione e condanna delle politiche del governo Netanyahu, tra le quali ricordiamo l’adesione alla Campagna di Boicottaggio “BDS” e da ultimo la manifestazione “Una notte per la Pace” svoltasi al Circolo “Fiaiola”. A settembre saremo presenti al Festival “Ephebia” a Narni Scalo con un nostro stand dove sarà possibile sottoscrivere e avere informazioni sulla Campagna “Help Gaza Now” di Arci Nazionale.

ARCI Terni continuerà, insieme ai suoi Circoli sul territorio, a promuovere iniziative di solidarietà, sensibilizzazione e mobilitazione per il riconoscimento dello Stato di Palestina, per il cessate il fuoco immediato e per una pace giusta e duratura fondata sul diritto internazionale e sulla convivenza tra due popoli e due Stati.