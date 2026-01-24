Appuntamento mercoledì 28 gennaio nell’Auditorium dell’Istituzione di Alta Cultura in piazza Mariotti, a Perugia

Storia e futuro. Al via il nuovo Anno Accademico del Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia

Alle 19 verrà presentato il libro “Storia del Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia (1871–2024)”, con la curatrice Maria Grazia Sità in dialogo con il celebre musicologo e pianista Guido Salvetti.

Alle 20.30 tradizionale concerto dell’Orchestra del Conservatorio, diretta da Gian Luigi Zampieri. Solisti Asia Martoccia, flauto, e Carmine Del Canto, clarinetto. In programma musiche di Schubert, Mozart e Weber

Una cerimonia tra storia e futuro: verrà inaugurato mercoledì 28 gennaio, con un duplice appuntamento nell’Auditorium della sede di piazza Mariotti, il nuovo Anno Accademico del Conservatorio di Musica di Perugia “F. Morlacchi”.

Si comincia alle 19, con la presentazione del libro Storia del Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia (1871–2024), a cura di Maria Grazia Sità, Francesco Scarpellini Pancrazi e Nicola Lucarelli, edito da Libreria Musicale Italiana. Mercoledì con l’autrice Sità, docente di Storia della Musica al “Morlacchi”, dialogherà il celebre musicologo e pianista Guido Salvetti.

Scritto da docenti, ex docenti, studenti ed ex studenti, il volume, nato in occasione del cinquantenario della statizzazione del Conservatorio perugino – prima Istituzione di Alta Cultura dell’Umbria – nel 2024, rappresenta un racconto corale che compone una visione complessiva, unitaria ma ricca di sfaccettature. Il lavoro curato dalla professoressa Sità raccoglie ricerche sulla storia dell’Istituto e approfondimenti su singole vicende o personaggi, coprendo un periodo che va dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri, con una sezione di ricordi e testimonianze più personali che restituiscono l’immagine di un ambiente vivace, fortemente inserito nella realtà sempre culturalmente ricca di Perugia.

Alle 20.30, dopo i saluti istituzionali di Andrea Sassi, presidente del Conservatorio, e del nuovo direttore Marco Lena, parola alla musica, con il concerto dell’Orchestra del Conservatorio, diretta da Gian Luigi Zampieri, con solisti Asia Martoccia, flauto, e Carmine Del Canto, clarinetto. In programma musiche di Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart e Carl Maria von Weber.