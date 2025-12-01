Approvato odg Pensa Perugia su esenzione ticket sanitario

per i lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro e per i loro familiari a carico

I consiglieri Lorenzo Mazzanti e Cesare Carini esprimono grande soddisfazione per la recente approvazione, da parte del Consiglio comunale di Perugia, dell’ordine del giorno da loro presentato volto a chiedere alla Regione Umbria l’introduzione di un sistema di esenzione dal ticket sanitario per i lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro e per i loro familiari a carico.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza del crescente peso che la spesa sanitaria rappresenta per molte famiglie, soprattutto in situazioni improvvise di perdita dell’occupazione. Un fenomeno che coinvolge anche numerosi lavoratori autonomi che, cessata l’attività, si trovano in attesa di una nuova collocazione professionale.

L’attuale sistema di esenzione

– spiegano Mazzanti e Carini –

non consente sempre di rispondere con tempestività alle situazioni di emergenza economica derivanti dalla perdita involontaria del lavoro, in particolare per quanto riguarda i lavoratori autonomi con partita Iva. Per questo riteniamo fondamentale che la Regione Umbria valuti l’introduzione di un meccanismo specifico, in grado di garantire continuità nell’accesso alle prestazioni sanitarie e farmaceutiche per chi si trova in una fase delicata della propria vita lavorativa Ringraziamo l’assessora Costanza Spera

– aggiungono i consiglieri –