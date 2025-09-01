Approvato odg Carini istituzione giornata dedicata a Bevignate

Approvato in Consiglio comunale l’ordine del giorno presentato dal consigliere Cesare Carini del Gruppo Pensa Perugia con Azione – Socialisti per Perugia – Perugia in Europa – Laboratorio civico volto alla istituzione di una giornata dedicate alla figura di Bevignate, in occasione del 14 maggio di ogni anno.

Con l’ordine del giorno in questione – si legge in una nota di Carini – si chiede alla sindaca di Perugia e alla Giunta comunale di valutare le iniziative più opportune per l’istituzione di una giornata dedicata alla figura di Bevignate in occasione del 14 maggio di ogni anno (dies natalis di Bevignate) al fine di rendere maggiormente conosciuta detta figura e le vicende storiche della Città di Perugia a partire dal secolo d’oro fino alla metà del XV secolo. La figura di Bevignate – ha rilevato il consigliere Carini – merita senz’altro di essere approfondita, essendo anche indissolubilmente legata allo straordinario complesso fatto edificare e riccamente decorato, su committenza dell’Ordine del tempio, nella seconda metà del Duecento ed intitolato proprio a Bevignate. Pertanto, esprimo piena soddisfazione per l’approvazione dell’ordine del giorno in questione, auspicando che possano intensificarsi le occasioni di studio su Bevignate ed il suo tempo