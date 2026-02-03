Appello Lilt Perugia alla prevenzione nella Giornata mondiale contro il cancro

Gianluca Tuteri (coordinatore Lilt Umbria): “La prevenzione è il primo e più potente investimento per la salute collettiva”

La prevenzione può salvare la vita. Non è uno slogan, ma una realtà confermata ogni giorno dalle diagnosi precoci e dagli screening che consentono di intervenire in tempo. È un messaggio semplice e diretto, che in Umbria arriva con forza dalla Lilt Perugia, impegnata nella promozione della salute e nella diffusione di una cultura della prevenzione.

Nel 4 febbraio, Giornata mondiale contro il cancro, promossa dalla Union for International Cancer Control e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’appello che parte dalla Lilt Perugia è rivolto direttamente ai cittadini: non rimandare i controlli, aderire agli screening, prendersi cura di sé. Perché scegliere la prevenzione oggi può significare continuare a vivere, lavorare e progettare il futuro domani. La prevenzione salva vite. Anche in Umbria molti tumori possono essere evitati o intercettati precocemente grazie ad abitudini sane, screening regolari e diagnosi tempestive: strumenti concreti che funzionano solo se accompagnati dalla partecipazione consapevole dei cittadini.

In questo contesto, Gianluca Tuteri, coordinatore della Lilt Umbria, lancia un appello: “La prevenzione non è un costo, ma il primo e più potente investimento per la salute collettiva. È necessario cambiare il paradigma della cura da visite su richiesta a offerta di visite, questa è la base della prevenzione, la medicina più potente”. Per Tuteri, la sfida è innanzitutto culturale. Occorre passare da una sanità “reattiva”, concentrata sulla cura della malattia quando è già conclamata, a una sanità “proattiva”, capace di intervenire prima, agendo sulle cause e sui fattori di rischio. Un approccio che rende il sistema sanitario più sostenibile, ma soprattutto salva vite e migliora la qualità delle nostre giornate. La prevenzione oncologica non riguarda solo visite ed esami. Investire nella salute significa promuovere stili di vita corretti: alimentazione equilibrata, attività fisica regolare, contrasto a fumo e alcol, ma anche attenzione alla salute mentale, alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla riduzione delle disuguaglianze sociali.