Appalti: anticipi del 10% a professionisti. Scoccia: «Risultato concreto per Perugia»

Un importante risultato per il mondo delle professioni tecniche arriva dal Consiglio comunale di Perugia che nella seduta di oggi ha approvato la proposta presentata dal consigliere comunale Margherita Scoccia utile ad applicare, anche a livello locale, la misura introdotta dal Governo Meloni sugli anticipi ai professionisti in materia di appalti pubblici. L’ordine del giorno appena approvato, già promosso all’unanimità in seconda commissione, impegna l’amministrazione comunale a prevedere nei futuri bandi per i servizi di ingegneria e architettura la possibilità di riconoscere un’anticipazione fino al 10% del valore contrattuale. La norma nazionale, introdotta con il decreto Infrastrutture e fortemente sostenuta da Fratelli d’Italia, pone fine a una storica disparità che penalizzava i professionisti tecnici – architetti, ingegneri, geometri, geologi e agronomi – rispetto alle imprese esecutrici, fino ad oggi escluse da ogni forma di anticipo economico.

«Con questo voto Perugia compie un passo importante nel riconoscimento del valore e del ruolo dei professionisti tecnici che spesso si trovano a dover sostenere costi e investimenti senza alcun margine economico – ha dichiarato Margherita Scoccia -. È una misura attesa, utile e concreta, capace di dare ossigeno ai professionisti del territorio e di migliorare la qualità dei progetti pubblici». In commissione, ad ottobre, avevano partecipato anche i rappresentanti degli Ordini professionali di ingegneri, architetti e geologi, insieme al delegato umbro dell’Oice (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica) che hanno espresso pieno apprezzamento per l’iniziativa. «Ringrazio gli Ordini professionali e l’Oice per il contributo di competenza portato durante il confronto – ha aggiunto Scoccia -. Questo risultato dimostra che la collaborazione tra istituzioni e categorie può produrre effetti concreti e positivi per l’economia locale. Valorizzare i professionisti – ha concluso l’esponente di Fratelli d’Italia – significa investire nella qualità delle opere pubbliche, nella sicurezza dei cittadini e nel futuro della nostra città».